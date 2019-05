Anul perfect pentru Rapid: echipa de handbal a promovat in prima liga!

Dupa echipa de fotbal, si cea de handbal feminin a Rapidului a obtinut promovarea.

Echipa de handbal feminin a Rapidului, antrenata de Robert Licu, a obtinut promovarea in prima liga, dupa 25-20 cu Dacia Mioveni.

Peste 100 de suporteri au fost prezenti in sala de la Ploiesti, acolo unde s-a jucat meciul.

In anul promovarii in Liga a 2-a, echipa de polo feminin a cucerit titlul national, iar echipa de handbal feminin a promovat in liga nationala.