Radoi a ales cei mai buni 3 jucatori in acest sezon de Liga I: niciunul de la FCSB!

Mirel Radoi a ales jucatorii care i-au placut cel mai mult in acest sezon de Liga I.

Mirel Radoi a ales trei jucatori care i-au placut cel mai mult in acest sezon de Liga I, si niciunul nu este de la FCSB.

"Vinicius, Cicaldau si Ianis Hagi", a raspuns Radoi fara sa stea prea mult pe ganduri. (Digisport)

Cicaldau si Ianis Hagi fac parte din lotul preliminar pe care Mirel Radoi l-a anuntat pentru campionatul european de luna viitoare.

Radoi: "Nu plec de la nationala!"



Mirel Radoi spune ca va ramane la nationala U21, indiferent de rezultatele de la Euro.

"Nu merg nici la Craiova, nici la FCSB. Voi ramane in continuare la nationala sub 21. Indiferent ce oferta vine, de la orice echipa, nu ma intereseaza pentru moment. Am promis ca voi ramane si campania urmatoare. Cel mai devreme de iunie 2020, nu plec.



In momentul de fata, eu vad fotbalul altfel. Fotbalul romanesc a suferit la nivel de echipe, astfel ca e nevoie de rezultate la nationale. Astfel incat cluburile sa aiba alta strategie, sa investeasca in copii si juniori" a spus Mirel Radoi la Digi Sport.