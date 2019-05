Screciu, like a boss :) Cum i-a uimit olteanul pe belgieni: haine de 9000 € in loc de trening de antrenament

Vladimir Screciu este campion in Belgia, chiar daca nu a jucat deloc pana acum.

Vladimir Screciu a plecat toamna trecuta la Genk, pentru 2 milioane de euro, dar nu a debutat pana acum la noua sa echipa.

Fostul jucator al Craiovei a suferit o accidentare, imediat dupa transfer, iar dupa ce s-a refacut nu a mai impresionat pe nimeni.

Daniel Stanciu, oficialul CFR-ului, a povestit un episod in care Screciu i-a uimit pe belgieni. Nu cu fotbalul, ci cu hainele sale scumpe.

"Am auzit o poveste...cineva venit din Belgia, un impresar, pentru meciurile din acest weekend si vorbea de Screciu. E parerea lui... Am inteles ca Screciu e accidentat. Toti jucatorii care nu fac parte din lot, suspendati, accidentati sau care nu fac parte din lot, au un loc special, in spatele bancii de rezerve si au voie, conform regulamentului de ordine interioara, sa vina in echipamentul de prezentare sa-si sustina echipa."

"Toti au venit in echipamentul de prezentare, el a venit in geaca Louis Vuitton, blugi nu stiu de care, spunea ca are haine de vreo 8000-9000 de euro pe el. Si toti au ramas socati. Un copil care nu a apucat...a facut obiectul unui transfer important, adica oamenii au dat 2 milioane si ceva si asteptau ceva de la el. E un esec de mentalitate al nostru", a spus Daniel Stanciu la Digisport.

Vladimir Screciu are un contract de 150.000 de euro in Belgia.

Cu o etapa inainte de finalul sezonului, Genk este campioana in Belgia.