Schimbare importanta inainte de finala UEFA Champions League! Ce vor putea sa faca, in premiera, Tottenham si Liverpool

UEFA a anuntat schimbari importante atat pentru finala Champions League, cat si pentru finala Europa League.

Pentru prima data in istorie, 4 cluburi din aceeasi tara se vor infrunta in finalele competitiilor europene. Arsenal - Chelsea este finala Europa League, in timp ce Tottenham - Liverpool se vor infrunta la Madrid pe 1 iunie in finala UEFA Champions League.

UEFA a anuntat mai multe schimbari importante pentru cele 2 meciuri - pentru prima data, cluburile implicate vor putea sa numeasca 12 jucatori pe lista de rezerve, o crestere substantiala fata de cele 7 de pana acum. Astfel, antrenorii nu vor mai fi nevoiti sa renunte la jucatori importanti din cauza competitiei, cum a fost cazul lui Daniel Sturridge care nu a prins lotul de 18 pentru partida tur cu Barcelona din semifinale.

Antrenorii vor avea dreptul sa faca a 4-a schimbare in cazul in care meciul va ajunge in prelungiri iar staff-ul tehnic va putea sa foloseasca device-uri pe banca precum smartphone-uri, tablete si laptopuri pentru analize in timp real, precum si pentru a revedea faze in care integritatea unui jucator este pusa in pericol sau pentru decizii tactice.

Aceste schimbari facute de UEFA se vor aplica si in alte competitii, precum UEFA EURO 2020.