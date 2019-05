Apelul facut de o jucatoare de handbal! Ofera recompensa de 2.000 de euro dupa ce i-a disparut cainele: "E copilul meu! Este singurul exemplar din Romania"

O handbalista din Bistrita colinda satele din judet. Motivul ? I-a disparut cainele unicat in Romania.

Handbalista din Bistrita si-a pierdut cainele de Paste. Si nu e un caine oarecare.



"Este singurul exemplar de culoare roscata din Romania. Este copilul meu, prietenul meu cel mai bun, m-a invatat ce inseamna iubirea neconditionata" spune Andreea Tetean.

Cainele a costat trei mii de euro, iar handbalista ofera doua mii recompensa. Accidentata, handbalista a lasat cainele in grija parintilor la tzara.

"Am scapat de carje si pot sa-l caut neincetat. Am mers in fiecare sat, am pus afise. Cine mi-l aduce, cu siguranta, o sa primeasca recompensa" a mai spus Andreea.