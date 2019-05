Le-a promis o surpriza, insa nimeni nu se astepta la asta! Ce a facut un arbitru la ultimul meci din cariera: a luat spray-ul si a scris un mesaj pe gazon

Duelul echipelor care au promovat in Ligue 1 a avut un final inedit.

Metz a invins-o cu 1-0 pe Brest in ultima etapa din Ligue 2 si a incheiat pe primul loc sezonul, cu 7 puncte peste adversara de vineri seara. Ambele echipe vor juca insa in Ligue 1 in sezonul viitor, astfel ca finalul partidei a fost prilej de sarbatoare.

Insa nu cele 2 echipe au fost in prim plan, ci arbitrul Yohann Rouinsard. Acesta a arbitrat pentru ultima data in cariera, el urmand sa se retraga dupa ce a depasit limita de varsta admisa. Cu peste 600 de meciuri in cariera si 15 ani petrecuti in Ligue 1, Rouinsard a promis o surpriza inaintea partidei si s-a tinut de cuvant.

El le-a cedat cartonasele jucatorilor inainte de fluierul final si a fost aplaudat de tot stadionul. Dupa aceea, el a folosit spray-ul pentru a scrie "Merci" pe gazon.