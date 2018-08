Prima "forta" din Liga 1 care ii tranteste usa in nas lui Alibec: "Nici vorba de asa ceva!" Il vor in schimb pe Alex Ionita: "E un jucator pe care il doreste toata lumea"

Craiova mai pregateste doua transferuri pentru aceasta vara.

Marcel Popescu, presedintele clubului oltean, a declarat ca vor mai veni doi jucatori in zilele urmatoare, iar capitolul "plecari" este inchis.

Oficialul Craiovei nu ar spune nu unei eventuale mutari a lui Alex Ionita in Banie, insa exclude total posibilitatea ca Denis Alibec sa ajunga la Craiova.



"Vor mai urma una sau doua mutari in urmatoarele zile. E exclus sa mai plece cineva. Exista interes pentru jucatorii nostri, sunt cluburi interesate, nu contest, dar nu mai pleaca nimeni. Alex Ionita este un jucător pe care si-l doreste toata lumea. Am fi meschini daca am spune ca nu ne intereseaza. In prima parte a sezonului regulat a «spus» foarte multe.



Nu inteleg cum a fost tras pe bara un jucator cu asemenea calitati. Chiar el a zis ca fotbalul s-ar termina daca mai merge pe drumul asta. Numai de discutii de transferuri nu cred ca are CFR Cluj chef acum. Excludeti Craiova din discutia pentru Denis Alibec. Nici vorba de asa ceva", a declarat Marcel Popescu pentru Digisport.