Alex Ionita a luat titlul cu CFR, dar nu este singurul campion din familie! Fratele sau are planuri mari! "Vreau sa ajung medaliat olimpic"

Fratele lui Alex Ionita este campion la haltere.

Paul Ionita, fratele lui Alex Ionita, este campion la haltere, iar visul sau cel mare este sa devina campion olimipc in 2024. Paul a povestit momentul in care a decis sa nu devina fotbalist, la fel ca fratele sau.

"Cand eram mic, veneam cu frati-miu la stadion sa fac antrenamente si pur si simplu, ma plimbam pe langa stadion si am auzit zgomotul care era in sala de haltere si am intrat si am ramas aici, mi-a placut", povesteste Paul.

Daca Alex Ionita are tatuaj cu emblema Rapidului, Paul are un tatuaj cu Alex. Fratele jucatorului de la CFR Cluj vrea sa se pregateasca din greu, sa ridice tone de greutati, astfel incat sa isi implineasca marele vis: "Sa ajung medaliat olimpic", a dezvaluit Paul Ionita.