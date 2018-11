"Nu vreau doar sa iau bani si sa ma antrenez!" Mesajul lui Ionita pentru CFR Cluj si ce a spus despre retragerea lui Pancu

CFR Cluj a castigat cu Concordia si ramane pe primul loc in Liga 1.

Alexandru Ionita a vorbit dupa victoria de la Chiajna cu 1-0 despre ... Rapid! Echipa sa de suflet a jucat pentru ultima data pe Giulesti, meci in urma caruia s-a retras Daniel Pancu.



"Pancu este idolul meu din copilarie, imi pare rau ca s-a retras. Sper sa faca o treaba cat mai buna ca antrenor la Rapid. Sper sa fie un proiect serios pentru ca nu stiu foarte multe detalii despre ce se intampla acolo si asteptam cu nerabdare noul Rapid si noul Giulesti.



Orice jucatori isi doreste sa joace mai mult. N-am venit la CFR ca sa stau pe banca. Din pacate, asta am facut in ultima perioada. Nu vreau doar sa iau banii si sa ma antreneze, vreau sa joc si sa merg mai departe de atat. Da, imi reprosez si mie, am spus-o. Ca nu am fost profesionist atunci cand trebuia chiar daca nu jucam, asta se intampla cand esti tanar. Am invatat din greseli si de la cei cu experienta mai mare decat mine" a spus Alexandru Ionita dupa partida cu Concordia Chiajna.

Ionita a intrat pe teren in finalul meciului. El a jucat in doar 7 partide ca titular in acest sezon, si in alte 5 meciuri a intrat pe parcurs.