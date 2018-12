Destinatie total surprinzatoare pentru Ionita!!! Au inceput deja negocierile cu CFR. Unde poate ajunge

Alex Ionita nu i-a convins pe oficialii CFR-ului si ar putea pleca in aceasta iarna!

Prima oferta pentru mijlocasul ofensiv vine de la Al Shabab, echipa lui Marius Sumudica din Arabia Saudita. PRO Sport scrie ca arabii nu vor sa plateasca mai mult de 400 000 de euro, adica doar o treime din cat a investit CFR in transferul fotbalistului, insa chiar si in aceste conditii oficialii campioanei iau in calcul oferta.

Ionita a jucat doar putin peste 600 de minute in acest campionat si are un singur gol tot sezonul, contra FCSB, din penalty, in derby-ul disputat la Bucuresti pe 22 decembrie.

Marius Sumudica a recunoscut in repetate randuri ca Ionita e unul dintre jucatorii sai preferati si l-a dorit inclusiv la Kayserispor, inainte ca jucatorul sa plece de la Astra. Atunci, patronul de la Giurgiu, Ioan Niculae, a cerut insa mult mai mult decat puteau plati turcii, in jur de 500 000 de euro.