Emma Răducanu a spus tot despre originile sale: „E amuzant când oamenii mă întreabă asta”

Emma Răducanu (22 de ani) ocupă locul 32 în clasamentul WTA, dar, uneori, întrebările care au legătură cu identitatea sa pot fi mai dificil de răspuns decât dilemele de joc pe care le întâmpină în circuitul de elită al tenisului feminin.

Emma Răducanu: „Mă simt britanică. Acolo am crescut. Dar în modul de gândire, nu cred că sunt complet britanică.”

Sportiva britanică s-a născut la Toronto având un tată român, pe nume Ion Răducanu, originar din București și o mamă chinezoaică, Renee Zhai din Shenyang.

În contextul dat, Emmei Răducanu îi poate fi complicat de lămurit atunci când persoanele din jur o roagă să își lămurească, mai exact, identitatea.