Emma Răducanu a spus tot despre originile sale: „E amuzant când oamenii mă întreabă asta”

Emma Răducanu (22 de ani) ocupă locul 32 în clasamentul WTA, dar, uneori, întrebările care au legătură cu identitatea sa pot fi mai dificil de răspuns decât dilemele de joc pe care le întâmpină în circuitul de elită al tenisului feminin.
Emma Răducanu: „Mă simt britanică. Acolo am crescut. Dar în modul de gândire, nu cred că sunt complet britanică.”
Sportiva britanică s-a născut la Toronto având un tată român, pe nume Ion Răducanu, originar din București și o mamă chinezoaică, Renee Zhai din Shenyang.
În contextul dat, Emmei Răducanu îi poate fi complicat de lămurit atunci când persoanele din jur o roagă să își lămurească, mai exact, identitatea.
„Încerc să iau tot ce e mai bun din lumile diferite la care am fost expusă.”
„Aș spune că e amuzant atunci când oamenii mă întreabă de unde sunt. Evident, mă simt britanică. Acolo am crescut.
Dar sunt anumite lucruri, modul în care gândesc, nu cred că sunt complet britanică. Așa că ajungi să te întrebi referitor la identitatea ta.
Emma Răducanu, victorie cu Jaqueline Cristian, la Seul
Dar încerc să nu citesc prea mult despre asta și să iau tot ce e mai bun din lumile diferite la care am fost expusă și în care am crescut,” a punctat Emma Răducanu, într-un interviu acordat The Guardian.
În 2025, Emma Răducanu a ajuns la 27 de victorii, dintr-un total de 46 de meciuri oficiale jucate.
Pe hard, la Seul, Răducanu a reușit o victorie împotriva româncei clasate cel mai bine în ierarhia mondială, Jaqueline Cristian, scor 6-3, 6-4.