GALERIE FOTO Emma Răducanu a spus tot despre originile sale: „E amuzant când oamenii mă întreabă asta”

Emma Răducanu a spus tot despre originile sale: &bdquo;E amuzant c&acirc;nd oamenii mă &icirc;ntreabă asta&rdquo; Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emma Răducanu, despre legăturile cu România și China.

TAGS:
tată românemma raducanuRomaniaIon RaducanuTenis WTA
Din articol

Emma Răducanu (22 de ani) ocupă locul 32 în clasamentul WTA, dar, uneori, întrebările care au legătură cu identitatea sa pot fi mai dificil de răspuns decât dilemele de joc pe care le întâmpină în circuitul de elită al tenisului feminin.

Emma Răducanu: „Mă simt britanică. Acolo am crescut. Dar în modul de gândire, nu cred că sunt complet britanică.”

Sportiva britanică s-a născut la Toronto având un tată român, pe nume Ion Răducanu, originar din București și o mamă chinezoaică, Renee Zhai din Shenyang.

În contextul dat, Emmei Răducanu îi poate fi complicat de lămurit atunci când persoanele din jur o roagă să își lămurească, mai exact, identitatea.

Emma Răducanu

  • Emma raducanu uso intrare
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Încerc să iau tot ce e mai bun din lumile diferite la care am fost expusă.”

„Aș spune că e amuzant atunci când oamenii mă întreabă de unde sunt. Evident, mă simt britanică. Acolo am crescut.

Dar sunt anumite lucruri, modul în care gândesc, nu cred că sunt complet britanică. Așa că ajungi să te întrebi referitor la identitatea ta.

Emma Răducanu, victorie cu Jaqueline Cristian, la Seul

Dar încerc să nu citesc prea mult despre asta și să iau tot ce e mai bun din lumile diferite la care am fost expusă și în care am crescut,” a punctat Emma Răducanu, într-un interviu acordat The Guardian.

În 2025, Emma Răducanu a ajuns la 27 de victorii, dintr-un total de 46 de meciuri oficiale jucate.

Pe hard, la Seul, Răducanu a reușit o victorie împotriva româncei clasate cel mai bine în ierarhia mondială, Jaqueline Cristian, scor 6-3, 6-4.

ULTIMELE STIRI
FCSB, explicația unei prăbușiri fără precedent: &bdquo;Asta se &icirc;nt&acirc;mplă și e foarte grav!&ldquo;
FCSB, explicația unei prăbușiri fără precedent: „Asta se întâmplă și e foarte grav!“
Olandezii și-au amintit de Mihai Neșu &icirc;nainte de Go Ahead Eagles - FCSB: Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n 2010 a fost minunat
Olandezii și-au amintit de Mihai Neșu înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: "Ce s-a întâmplat în 2010 a fost minunat"
Chivu a c&acirc;știgat respectul unui fotbalist imens: cum a fost catalogat antrenorul Interului
Chivu a câștigat respectul unui fotbalist imens: cum a fost catalogat antrenorul Interului
Alina Dumitru, ofertată să concureze și să antreneze &icirc;n altă țară! Anunțul campioanei olimpice
Alina Dumitru, ofertată să concureze și să antreneze în altă țară! Anunțul campioanei olimpice
Presa olandeză, tranșantă: &rdquo;Go Ahead Eagles nu va juca &icirc;mpotriva Stelei!&rdquo;
Presa olandeză, tranșantă: ”Go Ahead Eagles nu va juca împotriva Stelei!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB, explicația unei prăbușiri fără precedent: &bdquo;Asta se &icirc;nt&acirc;mplă și e foarte grav!&ldquo;

FCSB, explicația unei prăbușiri fără precedent: „Asta se întâmplă și e foarte grav!“

Emma Răducanu a spus tot despre originile sale: &bdquo;E amuzant c&acirc;nd oamenii mă &icirc;ntreabă asta&rdquo;

Emma Răducanu a spus tot despre originile sale: „E amuzant când oamenii mă întreabă asta”

Olandezii și-au amintit de Mihai Neșu &icirc;nainte de Go Ahead Eagles - FCSB: Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n 2010 a fost minunat

Olandezii și-au amintit de Mihai Neșu înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: "Ce s-a întâmplat în 2010 a fost minunat"

Chivu a c&acirc;știgat respectul unui fotbalist imens: cum a fost catalogat antrenorul Interului

Chivu a câștigat respectul unui fotbalist imens: cum a fost catalogat antrenorul Interului

Alina Dumitru, ofertată să concureze și să antreneze &icirc;n altă țară! Anunțul campioanei olimpice

Alina Dumitru, ofertată să concureze și să antreneze în altă țară! Anunțul campioanei olimpice

Presa olandeză, tranșantă: &rdquo;Go Ahead Eagles nu va juca &icirc;mpotriva Stelei!&rdquo;

Presa olandeză, tranșantă: ”Go Ahead Eagles nu va juca împotriva Stelei!”

CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!