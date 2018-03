A venit BATMAN la scoala:"Imi place cum zboara, cum se catara si vreau si eu foarte mult sa fac ce face si el"

Copiii se inspira din filmele cu super-eroi si vin sa faca circ la scoala.

"Pe tricou il am pe Batman pentru ca imi place mult cum se catara, cum zboara si vreau si eu foarte mult sa practic ce face el fac spirala, sa merg pe rola-bola un pic pe sarma, sa jonglez cu esarfele si hula-hoop, sa il invart pe burtica. Este foarte greu sa vorbesti la microfon si sa faci in acrobatii in acelasi timp" spune copilul

Elena Bussmann, femeia care a infiintat scoala de circ si-a facut un nume in strainatate a declarat:

"Noi dovedim ca aceasta arta este un sportv acrobatii, jonglerii, echilibristica si si ca la gimnastica de exemplu.. fetele merg pe barna, la noi copiii merg pe sarma" spune Elena Bussmann.