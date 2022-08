Răzvan Florea (41 de ani), fostul înotător, medaliat la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, a fost prezent la Foro Italico din Roma și a urmărit ”pe viu” performanța uriașă a lui David Popovici, alături de mulți alți români prezenți la finala Campionatului European de Natație pentru a-l susține pe cel poreclit ”Fenomenul”.

”Eu sunt la Roma, fac pare din echipa României. Suntem extrem de fericiți ca am luat parte la mega performanța lui David. El chiar merită. Ne-a arătat mereu performanțe. Cum a zis și el, a venit momentul. Cred că toată lumea aștepta acest record mondial. S-a făcut la Foro Italico, unde se stabilise și în 2009. A fost o cursă formidabilă. David a făcut încă o dată față cu brio. Ne-a adus o bucurie.

Nu cred că David Popovic a putut bate un record la antrenamente. Într-o competiție majoră poți arăta un rezultat pe măsură. E ceva extraordinar. David de când a venit la Roma a fost setat pe o performanță extraordinară. Prin ce a arătat dimineață, a demonstrat deja o formă bună.

E colosal. E primul sportiv care a înotat de două ori sub 47 de secunde. David are deja doi timpi. Noi trebuie să-l sprijinim pe David. Probabil că se gândește acum la 45 de secunde. Nu știm ce ne rezervă viitorul. Ne-a arătat mereu că barierele lui sunt departe. Se poate gândi în anii următori să ajungă mai bun.

Statisticile arată o vârstă optimă. E încă tânăr. Mai are 4-5 ani. Dacă ne raportăm la era de acum 20 de ani, vârsta optimă era de 24-25 de ani. Acum poate a mai scăzut cu un an, doi. David Popovici are 17 ani, a dat orice calcul peste cap.

David este deja în al doilea an de concursuri majore și odată cu aceste concursuri a prins experiență. Automat lucrurile se schimbă. Stăpânește mai bine emoțiile. Sunt lucruri pe care le poți câștiga într-un an, doi”, a declarat Răzvan Florea, la Digi Sport.

David Popovici a făcut o cursă fenomenală în finala de la 100 m liber de la Roma și a luat aur cu timpul de 46,86 - nou record mondial - prin care a corectat vârful stabilit de brazilianul Filho (46,91), la CM de la Roma, în 2009.

Elevul lui Adrian Rădulescu a întors al doilea după 50 de metri, în urma francezului Grouset, însă a avut o a doua lungime de bazin formidabilă. A tras tare și a trecut pe primul loc, apoi s-a distanțat uluitor pe ultimii 25 de metri!

Dublul campion mondial a oferit și prima reacție după evoluția de la Roma, evidențiind faptul că se simte foarte bine.

„Credeam că e posibil și e cel mai bun loc în care aș fi putut să fac asta Aici s-a bătut recordul și în 2009. Sunt bucuros că am reușit asta! Acum mă grăbesc pentru premiere, dar o să revin și vom discuta despre tot.”, au fost cuvintele lui David Popovici, potrivit GSP.