„Cred că am făcut mai mult ca o gorilă, a fost un instinct animalic!” David Popovici a explicat cum a trăit cursa incredibilă de la Roma

Tânărul înotător a câștigat medalia de aur în proba de 100 metri liber la Campionatele Europene de la Roma, iar odată cu medalia a devenit și cel mai rapid din istorie la această probă, doborând recordul mondial al brazilianului Cesar Cielo. David Popovici a oferit și câteva declarații savuroase după cursa de la Roma.

David Popovici recunoaște că s-a „descătușat” la finalul cursei

La conferința de la final, lui David i s-a spus că au trecut 4.760 de zile de la momentul în care Cesar Cielo stabilea recordul mondial anterior la proba de 100 m liber. Înotătorul a rămas însă pertinent în declarații, spunând că încă mai are lucruri de perfecționat, în ciuda faptului că a strălucit atât la Campionatele Europene, cât și la cele Mondiale.

„Da? Un număr ok. Și au am așteptat foarte mult această performanță. Nu ne-am grăbit nicăieri, dar ne bucurăm că am reușit să o facem înainte de termen. Nu că am fi avut unul. Termenul era să nu ne grăbim, să o luăm pas cu pas. Văd că s-a putut un pic mai repede. Da, întotdeauna cred că se poate înota mai repede. Mai am mult de perfecționat. Nu mă deranjează, aștept”, a declarat David Popovici conform GSP.

Totodată, românul a fost întrebat care au fost primele sale gânduri odată cu încheierea cursei și a recunoscut că s-a surprins și pe el pentru modul în care a reacționat, spunând că „a fost un instinct animalic”.

„La final m-am asigurat că văd bine tabela. Nu am fost extraordinar de surprins. Știam că sunt suficient de rapid. Dar m-am bucurat foarte tare. A fost euforia făcându-și efectul. Cred că am făcut mai mult ca o gorilă la final, a fost un instinct animalic. Cine știe ce mi-a venit...”, a adăugat David.