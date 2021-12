„Știi ce înseamnă cuvântul respect?” Moment tensionat între fanii Barcelonei și renegatul Umtiti

Fundașul central defavorizat a fost exilat de club și a fost chiar batjocorit de suporterii blaugrana în timpul unui amical din pre-sezon. Motivul disprețului resimțit față de Umtiti pare să provină din decizia sa de a rămâne la club în vară și de a-și respecta contractul care durează până în 2023.

Fanii au considerat că această alegerea lui Umtiti a fost unul dintre motivele pentru care legenda clubului, Lionel Messi, a plecat în vară, deoarece Barca nu își permitea să îi achite salariul argentinianului.

Și acum fanii s-au confruntat cu internaționalul francez după i-au blocat mașina în Barcelona. În timp ce conducea pe o stradă din Barcelona, ​​un mic grup de fani i-au blocat mașina, unul urcându-se chiar pe capotă.

Imaginile arată că Umtiti încearcă să împrăștie grupul claxonând în fața lor. Dar fanii i-au ignorat avertismentele și au continuat să râdă și să strige.

Francezul a accelerat puternic și mai apoi a ieșit nervos din mașină pentru a-i pune la punct pe suporteri.

După ce s-a oprit în mod bizar pentru un selfie rapid cu unul dintre fani, Umtiti s-a apropiat de cel care sărise pe mașina lui și l-a întrebat: „Știi ce înseamnă? Cunoști cuvântul respect?”

❗️Earlier today, some fans came in front Umtiti’s car and didn’t let him drive past. The player honked, but that didn’t make a difference. Later, he came out & said, “Come here. Do you pay for the car? Do you know what respect is?”. @laSextaTV #FCB ???????????? pic.twitter.com/0VZrm4XcKP