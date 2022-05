Atacantul francez a decis să semneze prelungirea contractului cu Paris Saint-Germain, până în 2025, în ciuda faptului că negociase și cu madrilenii. Campioana Franței a anunțat oficial decizia luată de Mbappe chiar înainte de ultimul meci al sezonului, cu Metz, 5-0, iar jucătorul a declarat ulterior că l-a sunat personal pe Florentino Perez pentru a-i transmite decizia sa.

Vestea nu le-a picat bine spaniolilor, care i-au pus eticheta de „trădător” imediat, jucătorul fiind atacat atât de presa spaniolă, cât și de jucătorii campioanei Spaniei. Mbappe a avut un mesaj de recunoștință pentru fanii madrileni, însă fără să aibă vreun efect asupra suporterilor.

Real Madrid a câștigat pentru a 14-a oară trofeul UEFA Champions League, după ce s-a impus cu 1-0 în finala cu FC Liverpool. Singurul gol al partidei care s-a disputat la Paris, pe Stade de France, a fost marcat de Vinicius Jr.. Madrilenii s-au întors în cursul zilei de duminică în capitala Spaniei, pentru a sărbătorii cu propriii fani, care au urmărit finala de pe Santiago Bernabeu.

Jucătorii lui Carlo Ancelotti au defilat prin centrul Madridului, pentru a celebra cu suporterii trofeul câștigat, iar fanii și-au amintit de Kylian Mbappe. Atacantul francez a fost înjurat în repetate rânduri atât pe stadion, cât și la sărbătoarea din afara lui.

„Mbappe, fiu de că**a!”, au cântat în cor suporterii lui Real Madrid.

Real Madrid fans too preoccupied with Kylian Mbappé during their Champions’ League title celebrations:

“Kylian Mbappé, son of a b***h.” (????@videosdetrunks) pic.twitter.com/ZYrZDAbh5r