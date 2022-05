Suporterii lui Real Madrid „au luat foc” după golul anulat lui Benzema: „Era Mbappe în camera VAR!”

În minutul 44 al meciului, Karim Benzema a reușit să trimită mingea în poartă, după o fază încâlcită în careului lui Liverpool.

Arbitrii din camera VAR au decis însă că fotbalistul francez se afla în poziție afară din joc înainte de a marca, în ciuda faputului că balonul a venit de la un adversar.

Decizia i-a supărat pe suporterii lui Real Madrid, care s-au lansat în atacuri la adresa arbitrilor din camera arbitrajului video, pe rețelele de socializare.

2nd Biggest robbery in champions league history ball is clearly played by Fabinho! #ChampionsLeagueFinal #ChampionsLeague #UEFA #BTSport pic.twitter.com/q7Zsi2d2As

„Era Mbappe în camera VAR!”, a scris un suporter pe Twitter.

„De ce n-a fost gol dacă mingea a venit de la un adversar? VAR-ul a devenit politic”, a reacționat un altul.

#LiverpoolVsRealMadrid#ChampionsLeagueFinal

HOW IS THAT NOT A GOAL WHEN IT CAME OFF FABINHOS KNEE??????????

V.A R has gone political ! pic.twitter.com/MJynFPJncb