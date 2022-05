În finalul acestui sezon, s-a vorbit foarte mult despre posibilitatea ca Mbappe să ajungă la Real Madrid. S-a zvonit că acesta și-ar fi dorit o nouă provocare, dar în cele din urmă a ales să rămână la PSG, unde a fost ademenit cu un salariu fabulos, dar și cu o primă de instalare generoasă.

Florentino Perez pare să-l fi uitat deja pe atacantul de 23 de ani. După finală, omul care decide totul la Real Madrid și-a îndreptat atenția către ”sezonul perfect” pe care l-a avut echipa sa.

"Mbappe? Nu există în această seară. E petrecea lui Real Madrid. El reprezintă ceva din trecut. Nimic nu s-a întâmplat. Real Madrid a avut un sezon perfect", a spus președintele lui Real Madrid, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Florentino Pérez: “Mbappé? He does not exist tonight. It’s Real Madrid party. It’s a thing of the past. Nothing has happened. Real Madrid had a perfect season”. ????⚪️ #RealMadrid pic.twitter.com/lSxUjo8KSO