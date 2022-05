Kylian Mbappe, la momentul dezvăluirilor. De ce a refuzat Real Madrid, ce le transmite spaniolilor și ce "funcție" va avea la PSG

După multe luni în care presa din Spania l-a dat ca și transferat la Real Madrid, Kylian Mbappe a decis, în cele din urmă, să rămână la Paris. L-a sunat pe Florentino Perez pentru a-i transmite decizia sa, iar astăzi a organizat o conferință de presă alături de președintele lui PSG, Nasser al Khelaifi.

Kylian Mbappe, la momentul dezvăluirilor

Kylian Mbappe a explicat că a refuzat Real Madrid pentru că și-a dorit să rămână în Franța, dar și pentru că i s-a prezentat un proiect sportiv interesant la Paris. În schimb, atacantul a recunoscut că, anul trecut, și-a dorit să se transfere în capitala Spaniei, când "situația era diferită".

Tot azi, Mbappe a negat informațiile apărute în presa internațională conform căreia PSG i-ar fi garantat putere de decizie în club și posibilitatea de a alege antrenorii echipei. Campionul mondial din 2018 a spus că va rămâne doar cu "funcția" de fotbalist.

"A fost o decizie dificilă. Am avut nevoie de timp pentru a lua cea mai bună decizie posibilă. Cu presiunea nu am o problemă, o am de la vârsta de 14 ani. Voi rămâne un fotbalist, nu voi trece mai departe de această funcție.

Da, anul trecut am vrut să plec, dar situațiile sunt diferite cum. Franța este țara în care îmi doresc să trăiesc, este țara mea. Și clubul vrea să schimbe multe lucruri din punct de vedere sportiv, iar povestea mea aici nu s-a încheiat.

Am luat decizia de a rămâne săptămâna trecută. Am vrut să oferim o surpriză. Mi-am dorit să îl sun pe Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, pentru a-l informa, având în vedere că sunt om respectuos.

Suporterii lui Real Madrid m-au văzut mereu drept unul de-al lor. Sper că vor înțelege că îmi doresc să rămân în țara mea. Le înțeleg dezamăgirea, dar vrea să duc Franța la înălțime", a spus Kylian Mbappe, la conferința de presă, citat de L'Equipe.

Kylian Mbappe, transferat de PSG în 2017, de la AS Monaco, a strâns până în prezent 217 meciuri, 171 de goluri și 87 de pase decisive. Cotat la 160 de milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt, atacantul are în palmares, printre altele, o Cupă Mondială și o Ligă a Națiunilor cu naționala Franței, dar și cinci titluri în Ligue 1 (patru cu PSG și unul cu AS Monaco).