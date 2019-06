Zidane trebuie sa renunte la 12 jucatori! Real Madrid are 37 de fotbalisti in lot si poate legitima doar 25 pentru La Liga! Jucatorii "sacrificati"

Real Madrid a facut 5 transferuri pana acum si a cheltuit peste 300.000.000 euro, batandu-si propriul record stabilit in 2009.

Real Madrid a cheltuit peste 300.000.000 euro pentru a-i aduce pe Hazard, Jovic, Mendy, Rodrygo si Eder Militao. Dupa venirea acestora, Zidane va avea la dispozitie un lot de 37 de jucatori. Problema lui este ca poate legitima doar 25 pentru noul sezon din La Liga.

Zidane trebuie sa renunte la 12 jucatori de la Real



Real Madrid are un lot extrem de numeros in acest moment, avand in vedere ca pe langa cei 5 fotbalisti cumparati, altii se vor intoarce dupa expirarea imprumuturilor. James Rodriguez, Lunin, Vallejo, Brahim Diaz, cu totii sunt asteptati sa se intoarca.

MARCA i-a impartit pe cei 37 de jucatori ai lui Real Madrid.

Cine ramane sigur: Courtois, Carvajal, Ordiozola, Ramos, Varane, Militao, Marcelo, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Hazard, Benzema, Vinicius, Asensio, Rodrygo, Jovic



Situatie incerta: Lunin, Luca ZIdane, Vallejo, Brahim Diaz, Isco, Lucas Vazquez, Mariano Diaz

Jucatori care pot pleca sub forma de imprumut sau definitiv: Keylor Navas, Theo Hernandez, Reguilon, Llorente, Ceballos, James Rodrigez, Odegaard, Kovacic, Bale, De Tomas, Borja Mayoral