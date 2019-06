Transfer de peste 60 de MILIOANE de euro pentru Tottenham. Pe cine vrea sa aduca finalista Ligii Campionilor din acest sezon. Poate fi unul dintre transferurile verii 

Finalista Ligii Campionilor din acest sezon, Tottenham, vrea sa il transfere pe Ndombele de la Lyon. Potrivit Sky Sports cele doua cluburi au inceput negocierile pentru mijlocasul francez.

Tottenham este gata sa plateasca 60 de milioane de lire pentru Ndombele, depasind suma de 36 de milioane de lire pe care au platit-o pentru Davinson Sanchez de la Ajax in 2017.

De mijlocasul francez s-au mai interesat si Manchester United, Manchester City si Juventus, dar este foarte aproape sa semneze cu Tottenham.

Tanguy Ndombele (22 ani) este cotat la 65 de milioane de euro potrivit transfermarkt.com si a evoluat in 34 de partide in acest sezon pentru Lyon, marcand un gol si oferind 7 pase de gol.

Mauricio Pochettino hasn't signed a player since February 2018, but this would be a big one! https://t.co/FfNsWvBNgX