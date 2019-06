BREAKING NEWS: Tanase PRINDE ARIPI! E aproape de un SUPER TRANSFER! Totul se decide ACUM: singurul detaliu ramas de stabilit

Florin Tanase are sanse mari sa prinda un transfer important vara asta!

Conform Gazetei Sporturilor, trecerea lui Tanase in Statele Unite, la New York Red Bulls, depinde acum numai de un detaliu minor. Becali cere 5 milioane de euro pentru atacant, in timp ce oferta americanilor e de 5 milioane de dolari, echivalentul a mai putin de 4,5 milioane de euro.



Tanase poate fi al doilea roman transferat la New York in ultimele 6 luni, dupa ce Mitrita a ajuns la New York City FC in pauza de iarna. Craiova a luat 8 milioane de euro in schimbul sau.

Tanase, 24 de ani, a ajuns la FCSB in 2016 in schimbul a 1,5 milioane de euro. Becali i-a stabilit atunci o clauza de reziliere in valoare de 30 de milioane de euro.

"De aia am si dat asa multi bani, 1,5 milioane, eu cred ca va ci mai scump decat Stanciu. L-am luat in brate si i-am zis ca ridic 20 de milioane de euro", spunea Becali in august 2016.

Tanase a ajuns chiar capitan la FCSB, insa Becali i-a luat banderola, nemultumit de lipsa calitatilor de lider ale fotbalistului.