Zidane i-a convins pe sefii de la Real! "Stai linistit, copile, contez pe tine" Jucatorul pe care oficialii voiau sa-l imprumute, in prim-plan pentru Realul noului sezon

Zinedine Zidane vrea sa construiasca o echipa tanara pentru renasterea Realului.

Brahim Diaz va incepe pe 8 iulie antrenamentele din presezon alaturi de Real Madrid.

Zinedine Zidane a tinut sa-l linisteasca pe tanarul jucator adus la Real Madrid de la Manchester City anul trecut. Se pare ca antrenorul francez a reusit sa-i convinga pe oficialii clubului sa nu-l dea sub forma de imprumut pe Brahim sezonul urmator. Acesta era planul sefilor de la Madrid.

Totusi, antrenorul francez i-a transmis un mesaj clar lui Brahim.

"Linisteste-te, copile, contez pe tine, sezonul viitor vei fi in echipa!", i-a spus Zidane, potrivit AS.

Brahim Diaz a fost lasat pe banca de Santiago Solari, insa Zinedine Zidane l-a preferat pe tanarul in varsta de 19 ani in locul lui Vinicius, iar fotbalistul nu a dezamagit.

Brahim a inscris un gol si a avut doua pase de gol in putinele meciuri pe care le-a prins pe finalul sezonului trecut in tricoul Realului.

"Vreau sa raman la Madrid, da. Si da, vreau sa joc la cel mai bun club din lume!", a spus Brahim dupa meciul cu Real Sociedad, in care a reusit sa inscrie un gol.

Brahim, preferat in locul lui Vinicius

Zinedine Zidane l-a laudat si el pe Brahim si in trecut. Antrenorul il prefera in lot in locul lui Vinicius.

"Imi place ca isi foloseste ambele picioare cand merge sa inscrie. Este un jucator bun, foarte interesant si tanar. Vom vedea ce vom face anul urmator, dar, pentru moment, el a aratat foarte bine in putinele minute jucate", a declarat Zidane.