Real Madrid a mai pus ochii pe un tanar jucator! A impresionat in preliminariile EURO 2020 si face furori si la echipa de club

Real Madrid cauta intariri pentru sezonul urmator.

Real Madrid a pus ochii pe Fabian Ruiz, unul dintre cei mai talentati tineri jucatori, care a evoluat in La Liga, in tricoul lui Betis si a continuat cariera sa in Serie A, la Napoli.

Fabian Ruiz a devenit unul dintre jucatorii cheie din 11-le lui Carlo Ancelotti si si-a demonstrat valoarea si in meciurile pentru nationala Spaniei in preliminariile UEFA EURO 2020. Ruiz si-a facut debutul la selectionata tarii sale in meciul cu Insulele Feroe si a impresionat ca titular in meciul cu Suedia.

Real Madrid vrea sa obtina semnatura lui Fabian Ruiz, pe care il considera un jucator de viitor, avand in vedere varsta sa inca frageda, 23 de ani, scrie AS.

Fabian Ruiz e greu de adus

Totusi, va fi greu pentru echipa lui Zinedine Zidane sa il transfere pe Fabian Ruiz dupa doar un an petrecut la Napoli si in conditiile in care italienii au platit in jur de 30 de milioane de euro pentru el.

Clubul italian a afirmat de curand ca jucatorul este "absolut netransferabil" si ca absenta unei clauze de reziliere din contractul sau face operatiunea si mai complicata.

Totusi, nimic nu este imposibil in perioada de transferuri, mai ales ca De Laurentiis a declarat ca este dispus sa negocieze transferuri in cazul in care preturile oferite sunt duble fata de ceea ce a platit Napoli pentru jucatorul respectiv.