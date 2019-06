Mbappe a facut anuntul! "Nu e momentul sa vorbim despre Real Madrid" 

Mbappe a marcat golul 100 din cariera.

La sfarsitul partidei pe care Franta a disputat-o in Andorra in cadrul preliminariilor Euro 2020 si a reusit sa se impuna cu 4-0, Mbappe a fost intrebat de jurnalisti despre un viitor transfer la Real Madrid.

"Mereu ma intrebati acelasi lucru"

"Nu e momentul sa vorbim despre asta. Ma intrebati mereu acelasi lucru, dar nu este cazul" a declarat Mbappe.

Golul 100 in cariera

Mbappe a marcat aseara golul de 1-0 in aseara in Andorra si totodata golul cu numarul 100 in cariera.

Mbappe a cucerit pentru al doilea an la rand titlul cu PSG, dar a admis recent ca viitorul sau ar putea sa nu fie pe Parc des Princes.

200 de milioane de euro este cota lui Mbappe conform transfermarkt.com