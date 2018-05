Zidane a asteptat 5 minute pe tunel pentru ca un jucator al Barcelonei sa vina! Gestul SUPERB al francezului. FOTO

El Clasico s-a incheiat la egalitate, 2-2.

Chiar daca au fost rivali toata cariera, Zidane a tinut sa-l felicite pe Iniesta la finalul partidei. A fost ultimul El Clasico din cariera de jucator a spaniolului. Zidane a fost nevoit sa-l astepte pe mijlocas timp de 5 minute pe tunel din cauza festivitatilor de pe Camp Nou de la finalul partidei.

"E un jucator mare si am tinut sa-i multumesc pentru tot ce a facut. L-am felicitat pentru intreaga cariera si i-am urat succes pentru viitor", a marturisit Zidane.

Iniesta vrea sa joace in toate meciurile pana la finalul sezonului, chiar daca are probleme fizice.

"Ca intotdeauna, am incercat sa savurez acest meci din primul minut. Vreau sa retin sentimentul pozitiv de a fi vazut echipa cum isi revine dupa eliminare (Sergi Roberto, in min. 45+2). Am reusit chiar sa preluam controlul si trebuie sa felicitam echipa pentru eforturile depuse, intrucat nu a fost usor. Continuam sa visam ca nu vom pierde in acest sezon in campionat. Niciodata nu este usor sa joci cu un om mai putin si cu atat mai putin in fata lui Real Madrid, care este periculoasa. Dar echipa a facut bine lucrurile, toti jucatorii au crescut nivelul pentru a evita sa piarda. Am putut marca astfel castigarea titlului nostru si asta ne face fericiti", a afirmat Iniesta.

"In privinta problemei musculare, o am de la finala Cupei (21 aprilie), dar fac tot posibilul pentru a juca aceste cateva meciuri care imi mai raman cu Barca si incerc sa profit. Imi mai raman trei meciuri, sunt ultimele mele meciuri. Am spune ca finalul nu vine niciodata, dar in cele din urma vine si incerc sa profit de fiecare minut", a adaugat Iniesta.