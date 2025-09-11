Pe lângă magia pe care o arată în teren la fiecare apariție, în ultima perioadă, Lamine Yamal a ieșit în evidență și prin viața sa extrasportivă.

Presa spaniolă nu ezită să îl taxeze pe fotbalistul de 18 ani cu fiecare ocazie. Prima oară când a stârnit controverse a fost la majoratul său, atunci când a angajat la petrecerea sa animatori cu nanism.

Apoi, în lumina reflectoarelor, a ajuns și relația pe care starul Barcelonei o are cu artista din Argentina, Nicki Nicole. Cântăreața este cu șapte ani mai mare decât fotbalistul catalanilor, lucru ce a stârnit din nou controverse.

Totuși, cei doi nu par să se mai ascundă. Yamal și Nicole și-au făcut publică relația la majoratul fotbalistului, atunci când au apărut împreună în mai multe fotografii. Apoi cei doi au fost surprinși la diferite evenimente, ca în final, Nico Williams, colegul lui Lamine Yamal de la naționala Spaniei să publice un videoclip în care jucătorul Barcelonei este surprins în timp ce vorbea la telefon cu Nicki Nicole.

Acum, Nicki Nicole a confirmat și ea relația cu Lamine Yamal. În cadrul unui eveniment de fashion, Nicki Nicole a fost întrebată dacă este îndrăgostită de fotbalistul Barcelonei: ”Sunt foarte, foarte fericită în Barcelona. Adevărul este că am parte de foarte multă dragoste din partea oamenilor și le mulțumesc pentru asta. Sunt foarte îndrăgostită (n.r. de Lamine Yamal), foarte fericită”.

