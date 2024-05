Xavi Simons se întoarce acasă? Anunțul făcut de presa spaniolă

Cu ultimele zvonuri legate de viitorul tânărului mijlocaș olandez, suporterii "Blaugrana" au primit o nouă doză de speranță că îl vor vedea din nou Xavi Simons în culorile Barcelonei.

Potrivit renumitului jurnalist Fabrizio Romano, Xavi Simons este cel mai probabil să fie împrumutat din nou de Paris Saint-Germain, deoarece o mutare permanentă la RB Leipzig nu este considerată financiar viabilă pentru clubul german. Acest lucru deschide calea pentru Barcelona, și a altor nume uriașe din fotbalul mondial, să își asigure serviciile fotbalistului în vârstă de 21 de ani.

???????????????? The most realistic and concrete option for Xavi Simons remains new loan for next season, as mentioned today.

The final decision will be made in new meeting very soon but sale is being ruled out at this stage. ⤵️ https://t.co/eBXuPwC3ey