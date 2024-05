Novak Djokovic a reacționat după ce a fost lovit în cap cu o sticlă! Cum a catalogat incidentul

La finalul partidei, liderul mondial a avut parte de un incident neplăcut. Djokovic a mers în fața fanilor pentru a semna autografe, însă a căzut la pământ după ce a fost lovit cu un recipient de aluminiu în cap.

Deși inițial s-a vehiculat că obiectul a fost aruncat din tribune, se pare că aceasta a picat din rucsacul unui fan care s-a întins spre sportivul din Serbia pentru a-i cere un autograf.

Novak Djokovic a reacționat pe rețelele sociale după incident. Sârbul a anunțat că se simte bine și că se reface cu gheață. Totodată, a ținut să își asigure fanii că va evolua duminică împotriva lui Alejandro Tabilo.

”Vă mulțumesc pentru mesajele de îngrijorare. A fost un accident și acum sunt bine, mă odihnesc în hotel, mi-am pus gheață la cap. Ne revedem duminică”, a spus Novak Djokovic.

Thank you for the messages of concern. This was an accident and I am fine resting at the hotel with an ice pack. See you all on Sunday. #IBI24