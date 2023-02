Xavi, în Premier League? Antrenorul nu a stat pe gânduri și a răspuns imediat

Xavi a strâns o medie de 2.13 puncte pe meci la FC Barcelona, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt, în 71 de partide pe banca tehnică a catalanilor.

Întrebat dacă următoarea echipă pe care o va antrena, în cazul în care se desparte de trupa de pe Camp Nou, va fi din Premier League, Xavi a oferit un răspuns care nu ridică semne de întrebare.

„Nici vorbă să mă gândesc la așa ceva! Nu e ceva la care m-aș gândi mai ales la nivelul la care sunt. Abia am început la Barca. Simt oricum că oportunitatea asta a venit prea rapid, dar e grozav!”, a spus Xavi, conform jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Xavi on Premier League clubs as next step: “No way to think about that, it’s not something I even think about at this stage”, tells @LuMartinBcn ???????? #FCB

“I’ve only just started at Barça! I have the feeling that the Barça opportunity has come to me very soon, it’s great”. pic.twitter.com/3podcIAXaP