„Barcelona este casa lui!” Răspunsul lui Xavi Hernandez când a fost întrebat despre posibila revenire a lui Leo Messi pe Camp Nou 

Superstarul argentinian a intrat în ultimele luni de contract și s-a scris despre o posibilă plecare a sa de pe Parc des Princes. În cazul lui Leo Messi s-a spus că oficialii Parisului doresc să îi prelungească înțelegerea și s-ar purta discuții în acest sens, dar și că ar putea reveni la FC Barcelona pentru un „ultim dans”.

Recent, fotbalistul a fost surprins revenind în capitala Cataluniei și au apărut speculațiile în acest sens. Xavi Hernandez a fost întrebat la conferința de presă premergătoare meciului cu Manchester United despre Leo Messi, iar răspunsul său a fost unul pe măsură.

Ce a spus Xavi Hernandez despre revenirea lui Messi la Barcelona

„Nu am nimic de spus. Am spus deja că Barcelona este casa lui și că are porțile deschise, așa că nu pot spune mai mult de atât. Este un prieten, ne aflăm permanent în contact, vorbesc multe lucruri și cu președintele și nimic mai mult.

Începând de acolo va depinde mult de el, de ce vrea să facă în viitor, de cum ar putea ajuta clubul. Dar este evident că asta este casa lui, nu există nici cel mai mic dubiu”, a declarat Xavi Hernandez conform sport.es.

Întrebat însă despre vârsta lui Leo Messi, care în luna iunie va împlini 36 de ani, Xavi a oferit un răspuns simplu: „Cel mai bun fotbalist din lume și din istoria poate ajuta întotdeauna”.