Titularizat în această partidă, Vinicius nu a avut realizări notabile. A fost aproape de a obține un penalty în minutul doi, dar decizia arbitrului a fost întoarsă de VAR.



În minutul 72, Xabi Alonso l-a scos pe șeptarul brazilian și l-a înlocuit cu Rodrygo, spre nemulțumirea acestuia. Camerele TV l-au surprins pe Vini vizibil iritat de decizia antrenorului său.



Reacția sa a fost ignorată total de Xabi Alonso, care și-a îndreptat privirea către teren. Vinicius nu a mai rămas pe bancă pentru ultima parte a jocului și s-a îndreptat direct către vestiare.

