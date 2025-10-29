Vinicius, prima reacție după criza de nervi din El Clasico! Cum explică gesturile făcute în fața lui Xabi Alonso

Vinicius, prima reacție după criza de nervi din El Clasico! Cum explică gesturile făcute &icirc;n fața lui Xabi Alonso La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Vinicius Junior, starul lui Real Madrid, a oferit o primă reacție după criza de nervi avută la schimbarea din El Clasico, duminică.

TAGS:
Vinicius JuniorReal MadridXabi Alonsofc barcelona
Din articol

Vinicius, prima reacție după criza de nervi din El Clasico

Înlocuit în minutul 72 cu Rodrygo, Vinicius Junior a gesticulat nervos în fața antrenorului Xabi Alonso, apoi a plecat direct la vestiare. La trei zile distanță, brazilianul a postat un mesaj pe rețelele sociale în care și-a prezentat scuzele.

  • Vinicius 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Venit după două zile libere, Vinicius a explicat că a făcut același lucru și la antrenamentul de miercuri al lui Real Madrid.

"Vreau să-mi prezint scuzele tuturor fanilor madrileni pentru reacția mea când am fost înlocuit în El Clasico.

Așa cum am făcut deja personal în timpul antrenamentului de astăzi, vreau să-mi cer din nou scuze coechipierilor mei, clubului și președintelui.

Uneori, pasiunea mă copleșește. Vreau mereu să câștig și să-mi ajut echipa. Natura mea competitivă provine din dragostea pe care o simt pentru acest club. Promit să continui să lut în fiecare secundă pentru binele lui Real Madrid, așa cum am făcut-o din prima zi", a transmis Vinicius.

Real Madrid nu va interveni în disputa Vinicius - Xabi Alonso

La o zi după meci, jurnaliștii spanioli de la Marca au scris că Real Madrid nu intenționează să îl sancționeze în vreun fel pe Vinicius. "Clubul consideră că este o problemă internă de care trebuie să se ocupe exclusiv Xabi Alonso", au explicat ibericii.

Cu toate acestea, surse din cadrul clubului au transmis că persoanele din conducere au fost deranjate de atitudinea lui Vinicius din momentul schimbării. "O reacție care nu era necesară. E al treilea căpitan al echipei și ar trebui să ofere un exemplu", au spus cei din interiorul grupării blanco.

Spaniolii au adăugat că Vinicius și Xabi Alonso urmează să aibă o discuție lămuritoare în cursul zilei de miercuri, atunci când jucătorii lui Real Madrid vor reveni la antrenamente.

"Rămân cu multe lucruri bune despre Vini. Nu vreau să-mi pierd concentrarea de la ceea ce este important, dar sunt lucruri despre care vom vorbi. Vini a contribuit mult, la fel ca restul jucătorilor. Este o victorie meritată și aș spune chiar că e prea mică, pentru că am creat multe ocazii", a spus Xabi Alonso, imediat după victoria din El Clasico.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mașină de 12 milioane de euro, închiriată în Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp
O mașină de 12 milioane de euro, &icirc;nchiriată &icirc;n Germania, a dispărut. Ce s-a descoperit la scurt timp
ULTIMELE STIRI
Cupa Rom&acirc;niei | Metaloglobus - FC Argeș și Metalul Buzău - U Cluj, ACUM!
Cupa României | Metaloglobus - FC Argeș și Metalul Buzău - U Cluj, ACUM!
Finalissima 2026, Spania - Argentina, se poate juca &icirc;n Qatar!
Finalissima 2026, Spania - Argentina, se poate juca în Qatar!
Marele defect al lui Rădoi: &bdquo;Prost nu e!&ldquo;
Marele defect al lui Rădoi: „Prost nu e!“
Cum s-a schimbat cariera lui Florin Andone: &rdquo;Nu știu dacă a fost cea mai inspirată decizie&rdquo;
Cum s-a schimbat cariera lui Florin Andone: ”Nu știu dacă a fost cea mai inspirată decizie”
Inter &ndash; Fiorentina, de la ora 21:45: Chivu, &icirc;ntre drama jucătorului său și un meci infernal
Inter – Fiorentina, de la ora 21:45: Chivu, între drama jucătorului său și un meci infernal
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu &rdquo;dispărutul&rdquo; Nicolae Stanciu

Patrick Vieira a reacționat după decizia lui Dan Șucu și a dezvăluit ce se întâmplă cu ”dispărutul” Nicolae Stanciu

FCSB a transferat cinci jucători din Portugalia, pentru 300.000 de euro! Campioana merge, după mulți ani, pe m&acirc;na ibericilor

FCSB a transferat cinci jucători din Portugalia, pentru 300.000 de euro! Campioana merge, după mulți ani, pe mâna ibericilor

Patru goluri &icirc;n CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU &icirc;n derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E &icirc;n 90+4 la Sporting Liești &ndash; Oțelul Galați

Patru goluri în CSM Slatina - CFR Cluj, scor alb cu ROȘU în derby-ul secuiesc FK Csikszereda - Sepsi OSK și NE-BU-NI-E în '90+4 la Sporting Liești – Oțelul Galați

Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali &icirc;n acest sezon: &rdquo;Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!&rdquo;

Cea mai mare greșeală făcută de Gigi Becali în acest sezon: ”Nu știu de ce s-a făcut acest transfer!”

Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din Rom&acirc;nia și să devină patronul unui club din Liga 1!

Cel mai cunoscut oligarh din Ucraina, favorit să preia o companie imensă din România și să devină patronul unui club din Liga 1!

Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: &rdquo;Nu mă mai &icirc;ntorc niciodată la FCSB!&rdquo;

Alexandru Musi, mai direct ca niciodată: ”Nu mă mai întorc niciodată la FCSB!”



Recomandarile redactiei
Cum s-a schimbat cariera lui Florin Andone: &rdquo;Nu știu dacă a fost cea mai inspirată decizie&rdquo;
Cum s-a schimbat cariera lui Florin Andone: ”Nu știu dacă a fost cea mai inspirată decizie”
Marele defect al lui Rădoi: &bdquo;Prost nu e!&ldquo;
Marele defect al lui Rădoi: „Prost nu e!“
Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova? Mihai Rotaru a intervenit &icirc;n forță
Mirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova? Mihai Rotaru a intervenit în forță
Cupa Rom&acirc;niei | Metaloglobus - FC Argeș și Metalul Buzău - U Cluj, ACUM!
Cupa României | Metaloglobus - FC Argeș și Metalul Buzău - U Cluj, ACUM!
Finalissima 2026, Spania - Argentina, se poate juca &icirc;n Qatar!
Finalissima 2026, Spania - Argentina, se poate juca în Qatar!
Alte subiecte de interes
Ilie Dumitrescu știe cine va c&acirc;știga Balonul de Aur: A fost la cel mai &icirc;nalt nivel!
Ilie Dumitrescu știe cine va câștiga Balonul de Aur: "A fost la cel mai înalt nivel!"
Cum s-au modificat calculele pentru Balonul de Aur, după ce Real Madrid și Borussia Dortmund s-au calificat &icirc;n finala Champions League
Cum s-au modificat calculele pentru Balonul de Aur, după ce Real Madrid și Borussia Dortmund s-au calificat în finala Champions League
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius &icirc;ncă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! &rdquo;Nebunia&rdquo; pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Cum a reacționat Xabi Alonso după gestul făcut de Gian Piero Gasperini
Cum a reacționat Xabi Alonso după gestul făcut de Gian Piero Gasperini
CITESTE SI
Statele Unite &rdquo;redimensionează trupele americane&rdquo; alocate Rom&acirc;niei. C&acirc;ți militari americani se află pe teritoriul nostru

stirileprotv Statele Unite ”redimensionează trupele americane” alocate României. Câți militari americani se află pe teritoriul nostru

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Noi informații &icirc;n cazul morții Ștefaniei Szabo. Ce decizie a luat familia medicului &icirc;n privința necropsiei

stirileprotv Noi informații în cazul morții Ștefaniei Szabo. Ce decizie a luat familia medicului în privința necropsiei

Facturile uriașe la energie plătite de rom&acirc;ni au ajuns &icirc;n atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

stirileprotv Facturile uriașe la energie plătite de români au ajuns în atenția UE. Măsurile propuse de Bruxelles

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!