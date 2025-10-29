Vinicius, prima reacție după criza de nervi din El Clasico! Cum explică gesturile făcute în fața lui Xabi Alonso

Vinicius, prima reacție după criza de nervi din El Clasico
Înlocuit în minutul 72 cu Rodrygo, Vinicius Junior a gesticulat nervos în fața antrenorului Xabi Alonso, apoi a plecat direct la vestiare. La trei zile distanță, brazilianul a postat un mesaj pe rețelele sociale în care și-a prezentat scuzele.
Venit după două zile libere, Vinicius a explicat că a făcut același lucru și la antrenamentul de miercuri al lui Real Madrid.
"Vreau să-mi prezint scuzele tuturor fanilor madrileni pentru reacția mea când am fost înlocuit în El Clasico.
Așa cum am făcut deja personal în timpul antrenamentului de astăzi, vreau să-mi cer din nou scuze coechipierilor mei, clubului și președintelui.
Uneori, pasiunea mă copleșește. Vreau mereu să câștig și să-mi ajut echipa. Natura mea competitivă provine din dragostea pe care o simt pentru acest club. Promit să continui să lut în fiecare secundă pentru binele lui Real Madrid, așa cum am făcut-o din prima zi", a transmis Vinicius.
Real Madrid nu va interveni în disputa Vinicius - Xabi Alonso
La o zi după meci, jurnaliștii spanioli de la Marca au scris că Real Madrid nu intenționează să îl sancționeze în vreun fel pe Vinicius. "Clubul consideră că este o problemă internă de care trebuie să se ocupe exclusiv Xabi Alonso", au explicat ibericii.
Cu toate acestea, surse din cadrul clubului au transmis că persoanele din conducere au fost deranjate de atitudinea lui Vinicius din momentul schimbării. "O reacție care nu era necesară. E al treilea căpitan al echipei și ar trebui să ofere un exemplu", au spus cei din interiorul grupării blanco.
Spaniolii au adăugat că Vinicius și Xabi Alonso urmează să aibă o discuție lămuritoare în cursul zilei de miercuri, atunci când jucătorii lui Real Madrid vor reveni la antrenamente.
"Rămân cu multe lucruri bune despre Vini. Nu vreau să-mi pierd concentrarea de la ceea ce este important, dar sunt lucruri despre care vom vorbi. Vini a contribuit mult, la fel ca restul jucătorilor. Este o victorie meritată și aș spune chiar că e prea mică, pentru că am creat multe ocazii", a spus Xabi Alonso, imediat după victoria din El Clasico.