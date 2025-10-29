Vinicius, prima reacție după criza de nervi din El Clasico! Cum explică gesturile făcute în fața lui Xabi Alonso

Înlocuit în minutul 72 cu Rodrygo, Vinicius Junior a gesticulat nervos în fața antrenorului Xabi Alonso, apoi a plecat direct la vestiare. La trei zile distanță, brazilianul a postat un mesaj pe rețelele sociale în care și-a prezentat scuzele.

Venit după două zile libere, Vinicius a explicat că a făcut același lucru și la antrenamentul de miercuri al lui Real Madrid.



"Vreau să-mi prezint scuzele tuturor fanilor madrileni pentru reacția mea când am fost înlocuit în El Clasico.



Așa cum am făcut deja personal în timpul antrenamentului de astăzi, vreau să-mi cer din nou scuze coechipierilor mei, clubului și președintelui.



Uneori, pasiunea mă copleșește. Vreau mereu să câștig și să-mi ajut echipa. Natura mea competitivă provine din dragostea pe care o simt pentru acest club. Promit să continui să lut în fiecare secundă pentru binele lui Real Madrid, așa cum am făcut-o din prima zi", a transmis Vinicius.

