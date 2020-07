Viitorul lui Setien a fost stabilit! Presedintele Barcelonei a clarificat situatia: "In ultima perioada am vazut asta!"

Presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, a lamurit situatia antrenorului Quique Setien.

Cele trei remize din ultimele cinci partide au dus-o pe Barcelona la patru puncte in spatele lui Real Madrid. Catalanii au remizat in deplasare la Sevilla si Celta Vigo, scor 0-0, respectiv 2-2, si nu au reusit sa o invinga pe Atletico Madrid pe teren propriu, scor 2-2.

Presa din Spania a scris ca relatia dintre Setien si jucatori s-a racit considerabil dupa ultimele rezultate si antrenorul chiar a fost atacat de Luis Suarez, insa presedintele Bartomeu asigura ca Setien este cel mai potrivit om pentru banca Barcelonei si nu are de gand sa se desparta de el:

"Setien va continua, evident. Sunt multumit de progresele pe care le-am aratat pe teren, in ciuda rezultatelor de egalitate. In ulitma partida am vazut un joc mai bun si sper ca se va continua in acest mod.

Nu regret inlocuirea lui Valverde. Echipa avea nevoie de un nou impuls. Setien cunoaste ADN-ul nostru, modelul nostru. A adus idei noi si munceste enrom", a spus presedintele Barcelonei, potrivit AFP.

Josep Bartomeu: "Avem obligatia sa-i prelungim contractul lui Messi"

Contractul lui Lionel Messi expira in vara lui 2021 si Bartomeu anunta recent ca argentinianul isi va prelungi intelegerea:

"Messi are contract pana in 2021. In mod normal nu dam detalii despre discutiile cu jucatorii, insa este evident ca avem obligatia sa-i prelungim contractul. Il simt linistit. El a spus deseori ca vrea sa se retraga de la Barca", a mai spus Bartomeu.

