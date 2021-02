Seria dezastrelor ISTORICE care au terminat Barcelona asa cum o iubea o planeta intreaga! 1-4 cu PSG completeaza noptile in IAD ale lui Messi

Barca a pierdut cu 4-1 pe Camp Nou in turul optimilor de finala din Champions League si merge cu sanse invizibile la Paris pentru revansa.

Infrangerea de marti seara aduna un nou dezastru la seria inceputa in 2019 cu rasturnarea de scor reusita de Liverpool pe Anfield (4-0) pentru finala Champions League. Barca a tremurat apoi umilita de Bayern in 2020, 2-8 in sferturile jucate in mansa unica pe Da Luz din Lisabona. Acum, Barcelona se indeparteaza definitiv de stralucirea erei Messi cu un rezultat lamentabil, venit in cel mai prost moment posibil. Barca e macinata de datorii si scandaluri istorice. Il poate pierde gratis si pe Leo, care isi incheie contractul pe Camp Nou la vara.

1-4 cu PSG intra direct in istorie. Mbappe e primul fotbalist dupa Shevchenko, in 1997 (la 0-4 cu Dinamo Kiev), care reuseste un hattrick in Champions League pe terenul Barcelonei. Forlan a facut-o si el, dar in campionat, acum 16 ani! Mbappe nu era nici macar nascut cand Shevchenko isi reusea opera de arta pentru Dinamo Kiev!

Doar 6 echipe au mai dat 4 goluri pe Camp Nou intr-un meci euopean. Kievul din '97 a fost ultima care a reusit-o pana la PSG marti seara! Metz (84), Koln (80), Hamburg (63) si Hibernian (60) sunt celelalte 4!

