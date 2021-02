Messi doboara record dupa record! Ce borne importante a bifat argentinianul in CATASTROFA cu PSG

Lionel Messi a marcat din penalty in minutul 27 al meciului cu PSG din turul optimilor de finala ale Champions League, meci pierdut de Barcelona cu scorul de 1-4.

Cu aceasta reusita, starul Barcelonei a ajuns la al 17-lea an consecutiv in care marcheaza in UEFA Champions League, potrivit Opta Jose. Messi l-a egalat astfel pe legendarul atacant al marilor rivali de la Real Madrid Raul, care a reusit aceeasi performanta in perioada 1995-2011.

De asemenea, a fost golul cu numarul 20 marcat de argentinianul in varsta de 33 de ani in acest sezon pentru Barcelona. Messi a ajuns astfel la 13 sezoane consecutive in care inscrie minim 20 de goluri pentru echipa blau grana.