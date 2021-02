"Ma *** in ea!" "Da-o-n p**** ma-sii!" Clipul care face inconjurul lumii dupa Barca 1-4 PSG! Scenele incredibile care arata suferita teribila a Barcelonei lui Messi

Barcelona a trecut prin momente de chin inca din prima repriza a meciului cu PSG.

Desi a intrat la pauza cu un rezultat de egalitate, 1-1, Barca a suferit in fata campioanei din Ligue 1. Dialogul pe care vedetele lui Koeman l-au avut in minutul 39, la un corner obtinut de Mbappe in fata lui Dest, spune totul despre tensiunea existenta la toate nivelurile.

Abia revenit dupa o accidentare a ligamentelor care l-a tinut departe de teren timp de 3 luni, Pique a acuzat socul 'dinamitei' Mbappe. A inceput sa tipe la colegi si a avut un dialog aprins cu Griezmann. Totul a fost captat de microfoanele de pe stadion si a ajuns in presa. El Mundo Deportivo si Sport au publicat amandoua 'decriptarile' mesajelor dintre fotbalisti. Iar cuvintele nu sunt deloc blande!

Pique: O posesie lunga, un rahat de posesie. Ma c** in ea! Haideti! Posesie lunga!

Griezmann: Linisteste-te, nu mai tipa, in p**** ma-tii!

Pique: Sa ma f**, Grizzi!. In p**** ma-tii! Suferim si e de 5 minute asa!

Griezmann: Nu tipa la mine, si eu sufar!

Pique: Sa ma f**, alergam ca nebunii!

Griezmann: Si eu alerg ca nebunul!

In partea a doua a jocului, Barca a luat inca 3 goluri si si-a ingropat sansele de a merge in sferturile de finala, in contextul crizei dramatice prin care trece clubul in ultimul an.



Koeman dupa meci: "PSG e o echipa mai completa, noi suntem o echipa in formare!"