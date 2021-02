Devine Mbappe noua OBSESIE a lui Messi?! Show MONDIAL pe terenul unde Messi e imparat. Kylian, meci ISTORIC la Barcelona: a luat mingea acasa

Mbappe a inscris 3 goluri pe Camp si a facut din Barcelona terenul sau de joaca!

Dupa ce i-a inchis lui Messi usa in nas la Mondial cu nationala Frantei, acum 3 ani, pustiul diamant al Parisului a urcat in avionul 'Balonului de Aur' din 2021 dupa noaptea fantastica in fata Barcelonei.

Mbappe a reusit un hattrick si a ajuns la 24 de goluri in Champions League pana la 22 de ani! E peste Gerrard (21), Sterling (21), Anelka (20), Bale (20), Ronaldinho (18) si Ronaldo (16) in topul istoric al Ligii!

Mbappe e primul adversar care inscrie pe Camp Nou mai mult de doua goluri intr-un meci de Champions League in secolul 21! Cifrele pustiului din alta lume al Parisului sunt impresionante! Mbappe a debutat in Liga in sezonul 2016-2017. De atunci, are 41 de meciuri, 24 de goluri si 16 assisturi!

PSG e prima echipa care o bate pe Barcelona pe Camp Nou in faza eliminatorie din Champions League dupa Bayern, in 2013. La Barca 1-4 PSG, Mbappe a fost peste toata lumea, iar cifrele o arata: cele mai multe suturi (6), cele mai multe suturi pe poarta (4), cele mai multe ocazii create (4), cele mai multe driblinguri (9) si cele mai multe atingeri ale mingii in careul advers (10). Desigur, si cele mai multe goluri: Mbappe a plecat acasa cu mingea si cu titlul de cel mai bun om al partidei dupa hattrickul sau istoric.



Mbappe gets the better of Messi again ⚡️ pic.twitter.com/AbpTjfnV7c — B/R Football (@brfootball) February 16, 2021