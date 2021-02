Becali isi sparge perlele: "Bai, Morutan, nu esti, ma, Messi!" Dialog FABULOS cu 'Mbappe' Coman: "Ba, Florinele, te rog eu, ba! Te rog eu sa nu mai faci asta!"

Gigi Becali e suparat pe jucatorii de la care asteapta transferuri de zeci de milioane de euro!

Coman si Morutan l-au enervat in ultimele meciuri. La fel si capitanul Tanase, care forteaza actiunile individuale.

Becali i-a facut si o recomandare tactica lui 'Mbappe'. I-a spus cum sa nu bata cornerele, dar atacantul nu l-a ascultat. :)

"Noi nu avem probleme in joc. Sunt Coman, Morutan si cu Tanase care vor sa fie vedete si vor sa dribleze, chiar daca noi jucam combinativ. Morutan se crede Messi. Nu esti Messi. Coman - n-am vazut asa ceva. a vazut si Neymar... dribleaza, dar nici ala nu mai dribleaza asa. Are 3 insi in fata lui si Coman vrea sa intre prin ei. Stai, ba, ca driblez si eu, spune si Tanase.

Sunt suparat si pe Coman, i-am zis de doi ani un lucru. Sa auda si ei si sa nu mai faca. Daca nu spun public, nu ma asculta. Bai, Florinele, bai, te rog eu, nu mai bate, ma, corner direct pe poarta. Ca vine toata echipa. Nu tine cont. Ce zice? "Bat corner, eu bat cum vreau". Nu mai bate, ma, direct. El... tot corner pe poarta. Nu e mare lucru, dar sunt lucruri care nu sunt respectate.

Echipa a inteles mesajul meu, le-a transmis si MM, si antrenorul. Eu sunt alaturi de ei, sa stie asta. Au afectat si terenurile, dar asta-i tara noastra, asta-i terenul nostru, trebuie sa jucam asa, cu ce avem. Astea-s conditiile, n-are nimeni nicio vina. Sunt suparat pe hoti, pe arbitri", a spus Becali la Digisport.