Vidal i-a surprins pe fanii Barcei la prezentarea oficiala: "Nu sunt anti-Madrid!" Clauza uriasa: cat Man si Morutan impreuna :)

Vezi ce a spus Arturo Vidal la prezentarea oficiala despre Messi.

Arturo Vidal a fost prezentat oficial la FC Barcelona, el fiind cumparat cu 20 de milioane de euro de la Bayern Munchen. Vidal a jonglat pe teren, fiind insotit de fiul sau, Alonso. Vidal le-a transmis fanilor ca este gata de noul sezon: "Ma simt bine, sunt foarte fericit, ma antrenez de o luna si sunt pus la punct cu conditia fizica. Astazi ma voi antrena cu echipa, am venit in cel mai bun moment posibil" a spus Vidal.

"Este un pas mult mai important decat sa joc la Bayern, sper sa contribui si sa castigam totul, suntem gata sa ne ridicam la inaltimea asteptarilor. Sunt foarte fericit sa fiul la Barcelona, cel mai bun club din lume, acolo unde sunt cei mai buni jucatori din lume, am venit flamand, vreau sa castig totul, vin cu toata energia mea si cu dorinta de a da totul pe teren.



Nu sunt anti-Madrid, sunt rivalul tuturor celor care joaca de acum impotriva Barcei, nu am un adversar, oricine joaca impotriva Barcei este adversarul meu. Sunt multi jucatori mari aici, sa joci contra lui Messi este mereu placut pentru ca este cel mai bun din istorie, aici sunt cei mai buni din lume si voi incercam sa-i ajut si sa fiu la nivelul lor" a spus Arturo Vidal.

Vidal ar putea sa debuteze chiar in weekend in Supercupa Spaniei contra Sevillei. El a semnat pe 3 ani si are o clauza de reziliere de 300 de milioane de euro: "Sper sa castigam Champions League in toti anii in care voi fi aici" a mai spus Vidal.

Cei de la Marca au transmit toata prezentarea lui Arturo Vidal