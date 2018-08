BOMBA verii poate exploda in urmatoarele 4 zile! Transfer - SOC de peste 100 de milioane la Barcelona. Pe cine vrea sa aduca

Mino Raiola si-a propus sa rezolve in aceasta saptamana un transfer despre care va vorbi toata Europa!

Paul Pogba la Barcelona nu mai e doar un zvon! Sport.es scrie ca superagentul Raiola va negocia in urmatoarele zile trecerea campionului mondial pe Camp Nou. Perioada de transferuri se incheie in Anglia pe 9 august, iar totul trebuie sa se desfasoare la viteza maxima intre cele 3 parti. Conform Sport.es, Raiola se asteapta ca Barcelona sa poata propune 110 milioane de lire in schimbul lui Pogba, care e hotarat sa o paraseasca pe Manchester United in aceasta vara.

Alaturi de Barca, interesate de Pogba mai sunt Juventus si PSG, insa Raiola si jucatorul au ca prima optiune Barcelona. Pogba nu are ce mai buna relatie cu Jose Mourinho, care a lasat de inteles inca din timpul sezonului trecut ca e deschis la ideea despartirii de starul francez, adus pe 120 de milioane de la Juve in 2016.