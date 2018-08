MILAN - BARCELONA | Pustiul despre care vorbeste toata lumea dupa meci! I-a luat tricoul lui Iniesta si a facut senzatie la 18 ani: "Asta e frumusetea fotbalului, e poezie!"

Barcelona a pierdut amicalul de la International Champions Cup, insa fanii au descoperit un nou pusti propus de La Masia.

Ricard Puig este numele aflat pe buzele fanilor Barcei dupa partida amicala dintre AC Milan si FC Barcelona, castigata de italieni cu 1-0. Intrat pe teren din postura de rezerva in toate partidele amicale ale Barcei de la International Champions Cup, Puig a impresionat cu adevarat in fata Milanului.

Puig a purtat numarul 8, cel pe care Iniesta l-a avut in ultimul deceniu la Barca, si a impresionat. Totusi, dupa meci, jucatorul de doar 18 ani a spus ca nu se asteapta sa fie promovat la echipa mare in sezonul urmator: "Uneori complimentele trebuie puse deoparte si sa te concentrezi pe fiecare zi. Sunt foarte fericit, dar acum a venit momentul sa ma intorc la echipa B, echipa mea" a spus tanarul jucator dupa partida.

Ernesto Valverde a indemnat la calm in ceea ce il priveste pe Puig dupa partida: "Desigur, suntem foarte fericiti de raspunsul tuturor celor veniti de la echipa secunda. Riqui (Puig) a facut o repriza secunda foarte buna, insa trebuie sa fim calmi cu tinerii jucatori. Suntem entuziasmati (de Supercupa cu Sevilla), este vorba despre castigarea unui trofeu, nu daca intra Riqui sau nu" a fost raspunsul lui Valverde cand a fost intrebat daca Puig va fi convocat pentru partida cu Sevilla din Supercupa Spaniei.

Calmul cerut de Valverde a fost insa spulberat de Gattuso. Antrenorul Milanului l-a ridicat in slavi pe pustiul Barcelonei: "Chiar daca Barcelona are jucatori care arata ca niste copii, ei ating mingea cu o asemenea eleganta. Asta e frumusetea fotbalului. Este o poezie. Este ceva ce nu poti copia. Este ceva ce necesita ani pentru a putea sa realizezi. Este modul in care simt jocul. Sunt putin gelos pe modelul de joc al Barcelonei" a spus Gattuso.