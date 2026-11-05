Veste excelentă pentru Real Madrid!

Veste excelentă pentru Real Madrid! La Liga
Alexandru Hațieganu
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Arda Guler a revenit la antrenamentele colective ale lui Real Madrid. 

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Turcul Arda Guler (21 de ani) a revenit joi la antrenamentele echipei Real Madrid, după ce nu a făcut parte din lotul pentru meciul din Liga Campionilor împotriva celor de la AEK Atena, scrie EFE, citată de Agerpres

Între timp, francezul Aurelien Tchouameni, care a ratat, de asemenea, deplasarea în Grecia, a continuat un program de pregătire specific, cu doar două zile înainte ca echipa să se deplaseze pentru a înfrunta Valencia pe Stadionul Mestalla.

Arda Guler, refăcut în timp util pentru duelul contra Valenciei

Guler, care marţi în cadrul ultimei şedinţe de pregătire înainte de plecarea echipei spre Atena s-a antrenat separat de coechipierii săi, alături de Tchouameni, a revenit la antrenamentele normale pe terenurile de la Ciudad Real Madrid. Aceasta a fost prima sesiune de pregătire pentru meciul de sâmbătă, împotriva Valenciei.

Situaţia este diferită în cazul lui Tchouameni, care nu s-a alăturat încă antrenamentelor colective. Disponibilitatea sa pentru partida cu Valencia rămâne incertă.

Şi Ferland Mendy s-a antrenat alături de grup. El îşi creşte treptat intensitatea efortului, după ce a depăşit problemele fizice, deşi nu a revenit încă în lotul pentru meciuri.

Arda Guler

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Doar doi accidentați printre „Los Blancos”

Pe de altă parte, Raul Asencio şi Rodrygo Goes îşi continuă procesele de recuperare, fiind singurii doi jucători indisponibili din cauza accidentărilor în echipa antrenată de Jose Mourinho.

După victoria cu 3-2 în faţa celor de la AEK, jucătorii care au fost titulari la Atena au efectuat o sesiune specifică de recuperare, în timp ce restul lotului a parcurs un antrenament care a inclus exerciţii de circulaţie a mingii şi posesie, jocuri pe teren redus şi exerciţii de finalizare.

Real Madrid îşi va continua pregătirile vineri, în vederea deplasării pe Mestalla. Meciul de sâmbătă va încheia o serie de trei partide consecutive disputate în deplasare, după confruntările recente cu Racing de Santander şi AEK Atena.

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