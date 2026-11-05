Veste excelentă pentru Real Madrid!

Turcul Arda Guler (21 de ani) a revenit joi la antrenamentele echipei Real Madrid, după ce nu a făcut parte din lotul pentru meciul din Liga Campionilor împotriva celor de la AEK Atena, scrie EFE, citată de Agerpres.

Între timp, francezul Aurelien Tchouameni, care a ratat, de asemenea, deplasarea în Grecia, a continuat un program de pregătire specific, cu doar două zile înainte ca echipa să se deplaseze pentru a înfrunta Valencia pe Stadionul Mestalla.

Arda Guler, refăcut în timp util pentru duelul contra Valenciei

Guler, care marţi în cadrul ultimei şedinţe de pregătire înainte de plecarea echipei spre Atena s-a antrenat separat de coechipierii săi, alături de Tchouameni, a revenit la antrenamentele normale pe terenurile de la Ciudad Real Madrid. Aceasta a fost prima sesiune de pregătire pentru meciul de sâmbătă, împotriva Valenciei.

Situaţia este diferită în cazul lui Tchouameni, care nu s-a alăturat încă antrenamentelor colective. Disponibilitatea sa pentru partida cu Valencia rămâne incertă.

Şi Ferland Mendy s-a antrenat alături de grup. El îşi creşte treptat intensitatea efortului, după ce a depăşit problemele fizice, deşi nu a revenit încă în lotul pentru meciuri.