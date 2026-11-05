Daria Silişteanu a cucerit a treia medalie pentru România la Jocurile Olimpice pentru Tineret. Înotătoarea s-a impus în proba de 50 m spate.

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Performanța Dariei a adus bucurie și pentru Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), care a postat pe Facebook un mesaj încărcat de emoție.

Mesajul COSR: „Emoții, mândrie, fericire!”

„JOT Dakar 2026 | O zi istorică pentru Daria Silișteanu și pentru România!

Emoții, mândrie, fericire! Daria Silișteanu a cucerit medalia de aur la primele întreceri olimpice din AFRICA la 50 m spate cu un timp de senzație – 27.93 – nou record național la categoriile de vârstă 17, 18 și +19 ani!

Imnul României a răsunat pentru a doua oară în Tour de L’Oef, elitista bază sportivă din Dakar și a făcut fericiți, din nou, mii de suporteri.

Medalia de aur a primit-o chiar din mâinile lui Octavian Morariu, membru CIO pentru România, care a oficiat festivitatea de premiere de la 50 m spate.

Din tribune, colegii din TEAM România în frunte cu George Boroi, secretarul general al COSR, Nicolae Năstase, ambasadorul României în Senegal, Florin Mișcă și Dragoș Tătaru, șeful de misiune al României, respectiv adjunctul său, au trăit cursa alături de Daria și au izbucnit în urale când pe tabelă, în dreptul talentatei noastre sportive a apărut locul 1.

Întrebată de reporterii de la Olympics care este secretul performanțelor ei, tânăra din Fălticeni, care pe 10 martie, anul acesta a împlinit 17 ani, a răspuns cu modestie ”munca, ambiția și seriozitatea!”

Daria Silișteanu: „În finală a ieșit chiar mai bine decât m-am așteptat”

Extrem de fericită de rezultat, Daria a mărturisit după cursă: ”Știam că o să mă calific în finală și de aceea n-am tras prea tare în serii. N-aveam de ce. Iar în finală a ieșit chiar mai bine decât m-am așteptat. Mă bucur mult și de medalia de aur, dar și că am doborât recordul național, chiar dacă la numai o sutime de secundă”.

Cât despre cum o să sărbătorească acest minunat rezultat, Daria a spus simplu: cu antrenamente. ”Când ne reîntoarcem în țară voi participa la naționale, așa că, cel mai probabil voi sărbători cu antrenamente, antrenamente și iar antrenamente”.

Despre performanțele elevei sale, pe care o pregătește de la vârsta de 5 ani, antrenorul Andrei Pinticanu a spus că îi place să fie rezervat în declarații și că este bucuros când rezultatele vorbesc în locul său.

Daria Silișteanu nu numai că a adus României cea de-a treia medalie la această ediție a JOT, dar a devenit cel mai medaliat sportiv român la Jocurile Olimpice de Tineret, cu două medalii de aur și una de argint.

Daria a demonstrat că talentul, munca și curajul pot transforma visurile în realitate și că Los Angeles 2028 se apropie din ce în ce mai mult.

TEAM Romania este la jumătatea drumului la JOT Dakar 2026, iar performanțele Dariei îi motivează pe ceilalți tricolori să-i calce pe urme în drumul spre podium!

Succes, TEAM ROMANIA!”, se arată în comunicatul emis de COSR.