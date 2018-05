Verdictul conducerii Barcelonei dupa primul sezon al lui Valverde! Ce a anuntat presedintele clubului

Desi existau zvonuri care anuntau ca Valverde ar putea sa plece, cei de la Barcelona sunt multumiti de antrenorul venit de la Athletic Bilbao.

Eliminarea pentru a-l 3-lea an consecutiv din faza sferturilor de finala din UEFA Champions League a nemultumit o parte a suporterilor Barcelonei insa conducerea clubului il sprijina in continuare pe Ernesto Valverde.

Presedintele clubului, Josep Maria Bartomeu, a vorbit astazi despre sezonul Barcei: "Nu poti castiga tripla in fiecare an. Desigur, acesta este obiectivul si trebuie sa visam dar nu e mereu posibil. Barca a castigat 2 trofee in acest sezon. Vreau sa subliniez importanta si valoarea acestei duble, a 8-a din istoria clubului.



Am castigat cea mai buna liga din lume cu superioritate si am facut-o pentru a 7-a oara in ultimele 10 sezoane. Stim ca exista anumite sectoare care mereu scad meritele jucatorilor, dar eu vreau sa asigur lumea fotbalului de ce am realizat.



O mare parte din acest succes are amprenta lui (Valverde). Am fost convinsi ca profilul tehnic si uman al sau era cel ideal pentru a ocupa banca primei echipe" a spus Bartomeu, citat de FourFourTwo.