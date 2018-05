Analiza tactica | Cei 5 campioni: Guardiola, Valverde, Allegri, Heynckes, Emery! Cine s-a descurcat mai bine?

Indiferent de arbitraj, de campaniile de marketing si de preturile ametitoare platite pe jucatori, ceea ce face, pe termen lung diferenta in fotbal si ce anume ii separa pe cei buni de impostori este bagajul tactic.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Cine are o pregatire solida din punct de vedere tehnico-tactic si cunoaste fiecare aspect al jocului, este pregatit sa treaca testul timpului.



In randurile urmatoare ne vom apleca atentia asupra a 5 antrenori, pentru a intelege cum au ajuns sa-si creeze un nume in lumea fotbalistica atat de numeroasa.

Citeste mai multe pe ionalexandru.ro