VAR a dat penalty pentru Real! Ce s-a intamplat la faza care i-a infuriat pe fanii Barcelonei

In minutul 60, Martinez Munuera a dat penalty cu ajutorul asistentului virtual.

Lenglet l-a tras de tricou pe Ramos in careul Barcelonei, dar catalanii au cerut fault in atac cu doar cateva fractiuni de secunda inainte. Martinez Munuera n-a dat nimic in prima faza, dar la semnalul VAR a intervenit si a revazut faza, apoi a indicat 11 metri. Arbitrul n-a vazut insa nimic neregulamentar intre Ramos si Lenglet inainte, in momentul de joc reclamat de Barca pentru fault in atac.



Tot Ramos a executat penalty-ul si a facut 2-1.