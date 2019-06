Un NOU transfer pentru Barcelona! A semnat astazi si are clauza de reziliere de 100 de milioane de euro! Cine este jucatorul care vine sub comanda lui Valverde

Barcelona a mai realizat un transfer.

Mike van Beijnen (20 de ani) a semnat un contract cu Barcelona in aceasta dupa-amiaza anunta site-ul oficial al clubului. Jucatorul a semnat un contract pe doua sezoane, pana in 2021 si va avea o clauza de reziliere de 100 de milioane de euro. Fundasul olandez a efectuat vizita medicala in aceasta dimineata, iar dupa-amiaza a semnat contractul cu catalanii.Jucatorul a mai evoluat in cariera la Willem U17 si U19, PSV U19 si NAC Breda U21.

Barca il vrea pe Neymar, dar a intrat si Real pe fir



Vandut cu 222 de milioane acum doua sezoane, Neymar poate reveni pe Camp Nou pentru jumatate din suma. Barcelona e gata sa se desparta de 3 dintre vedetele ei in aceasta vara. Cel mai surprinzator nume de pe lista: Dembele. Francezul nu s-a acomodat la Barca, a avut mai multe probleme disciplinare, dar si cu accidentarile. Barca il trece deja la afaceri esuate si ar vrea sa il includa intr-un eventual transfer al lui Neymar. La fel ca pe Rakitic si Umtiti. In cazul in care Parisul opteaza pentru Dembele, suma de transfer ar cobori insa cu mult sub 100 de milioane.