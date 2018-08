Un jucator VITAL de la Real Madrid a rabufnit dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo: "Nu poti inlocui cele 50 de goluri pe sezon pe care le marca!"

Nu toata lumea vede cu ochi buni plecarea lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid.

Daca multi se consoleaza cu gandul ca pe Bernabeu a ramas galezul Bale, un fotbalist de baza de la Real este pesimist.

In ciuda faptului ca l-au adus pe tanarul brazilian Vinicius Junior si se afla in negocieri cu fotbalisti precum Neymar, Hazard, Lewandwski sau Icardi, mijlocasul Toni Kroos este pesimist.

"Vom vedea ce va fi. Este dificil sa inlocuiesti cele 50 de goluri marcate pe sezon. Cristiano Ronaldo a fost un punct important pentru noi in ultimii ani si providential in succesul nostru. In pofida acestul lucru sunt increzator. Vom fi dificil de invins in acest sezon" a declarat Kroos pentru ESPN.

Adus la Madrid in anul 2014, Kroos are 11 goluri marcate in 124 de prezente in tricoul "blanco". Germanul este cat pe ce sa ramana si fara partenerul de la centrul terenului. Modric este dorit insistent de doua forte ale Europei.