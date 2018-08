BOMBA la Real Madrid: Ramos a anuntat in cat timp se retrage! "Va las banderola, Nacho, Carva"

Mai in gluma, mai in serios, capitanul lui Real Madrid Sergio Ramos a anuntat cati ani o sa mai joace fotbal.

Fotbalistul in varsta de 32 de ani a comentat la o postare de pe contul de Instagram al lui Lucas Vazquez.

Mijlocasul de 27 de ani postase o fotografie in care purta banderola de capitan la International Champions Cup adaugand descrierea "ne gasim ritmul".

Karim Benzema a fost primul care a comentat, dar replica lui Ramos a aparut imediat. "Eu mai joc doar vreo 4 ani, iar apoi va las banderola (Carva, Nacho)".

In urma comentariului lasat de Ramos au urmat mii de comentarii de la suporteri care nu stiau daca spusele capitanului de pe Bernabeu sunt adevarate sau este doar o gluma "de vestiar".

Sergio Ramos a semnat cu Real Madrid in 2005 si in tot acest timp a bifat peste 380 de partide pentru Real Madrid reusind sa marcheze 52 de goluri. Unele dintre ele s-au dovedit chiar decisive, cum ar fi golurile din Clasico sau golul inscris in finala Uefa Champions League cu Atletico. Acesta este si capitanul "La Roja" pentru care are 151 de partide bifate si 13 goluri.